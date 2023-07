H2-Ready-Gaskraftwerke – Der Traum von der eierlegenden Wollmilchsau

Auszug aus „Wollt ihr das totale Grün?“ (März 2021)



Klimaneutrale Energieinfrastruktur – Grüne Wasserstoff-Strategie

Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.

William Shakespeare, Hamlet

Es ist den Grünen schon bewusst, dass sie den Kohleausstieg nicht allein mit den Erneuerbaren schaffen können. Die notwendigen neuen Gaskraftwerke wollen sie aber nur zulassen, wenn sie schon „Wasserstoff-ready“ geplant und gebaut werden.

Das liegt daran, dass die Grünen nach wie vor nicht wissen, wie die zur Kompensation der schwankenden Stromleistung erforderlichen Batterien aussehen könnten. Da gibt es ein erhebliches Problem mit der maximalen Speicherdichte und den sich daraus ergebenden Volumina.

Daher setzt man darauf, den bei Sonnenschein und Wind anfallenden, überflüssigen Strom zu verwenden, um Wasser per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen. Das kostet ziemlich viel Energie, nämlich etwa 55 Kilowattstunden für ein Kilogramm Wasserstoff. Wird der so gewonnene Wasserstoff dann wieder mit Sauerstoff zu Wasser verbrannt, gibt er etwa 33 Kilowattstunden wieder ab.

In diesem Prozess treten jedoch unvermeidliche Verluste auf, so dass die Speichereffizienz so aussieht, dass der „Wasserstoff-Speicher“ nur ungefähr die Hälfte der Energie wieder abgibt, die man vorher hineinstecken muss.

Es muss auch berücksichtigt werden, das die notwendigen großtechnischen Anlagen zur Wasserstofferzeugung ebenso wie die Windräder von denen sie den Überschussstrom beziehen, und die Gaskraftwerke, die bei Flaute einspringen sollen, weit mehr als die Hälfte der Zeit stillstehen werden, dabei aber so überdimensioniert ausgelegt werden müssen, dass die Elektrolyse-Anlagen das Angebot auch an richtig guten Stromerntetagen noch verarbeiten können, während die Gaskraftwerke auch bei schlimmer Dunkelflaut den Strombedarf der Republik, zusammen mit jenen 10 Prozent, die Wasserkraft und Biogas beisteuern, decken können.

Es werden also gigantische Investitionsmittel verbraten, die Landschaft total verspargelt, nur um das Grundproblem der Erneuerbaren, die Diskontinuität der Stromerzeugung, irgendwie – koste es, was es wolle – zu lösen, weil der Strom aus Erneuerbaren ja umsonst ist.

Ist er eben nicht.

Keine der grundsätzlich unwirtschaftlichen Windkraftanlagen wäre errichtet worden, hätte der Staat nicht dafür gesorgt, dass für diesen Strom Preise gezahlt werden, die der Markt von sich aus niemals hergegeben hätte.

Mit der Wasserstofftechnologie wird der Mix aus Sonne, Wind und Wasserstoff nur noch einmal extrem verteuert.

Die Grünen, in den Scheuklappen der Klimaneutralität gefangen, sind aber überzeugt, dass sie mit der Wasserstofftechnologie in der Lage seien, noch mehr von der kostenlosen Sonnenenergie ebenso kostenlos nutzbar machen zu können.

Wer vorschlägt, lieber zwei Windräder in die Landschaft zu setzen und dazu Elektrolyse-Kapazitäten zu errichten, um dann per Wasserstoff die Stromernte eines Windrades wieder nutzbar zu machen, statt die Gaskraftwerke, ohne die es sowieso nicht geht, einfach mit Erdgas zu betreiben, das sehr kostengünstig zur Verfügung steht, würde in einem Wirtschaftsunternehmen keine Gelegenheit erhalten, noch einmal in allem Ernst einen solchen Vorschlag zu unterbreiten.

Unsere Grünen sind jedoch der Überzeugung, auch Erdgas sei ein Teufelszeug, wenn es in Deutschland verbrannt wird, wollen folglich die Fertigstellung der Pipeline North-Stream-2 verhindern und damit dafür sorgen, dass noch mehr russische Gas in China verbrannt werden kann.

Wer mit der Parole „Wir haben nur eine Erde“ groß geworden ist und damit, kaum der KiTa entwachsen, schon Politik machen will, sollte sich irgendwann auch darüber klar werden, dass auf dieser einen Erde nicht nur Deutschland und die EU existieren.

An dieser Erkenntnis hapert es jedoch ganz erheblich.