Monatsbericht Arbeitsplatzvernichtung Oktober 2019

Über 65.000 Jobs weniger

Die am 21. September 2019 neu aufgesetzte Statistik der Arbeitsplatzvernichtung in Deutschland, in welcher die Nachrichten über erfolgten, bzw. bevorstehenden Stellenabbau erfasst werden, unabhängig davon, ob Arbeitsplätze wegen gesetzlicher Vorgaben (Kohle-Ausstieg), Auftragsmangel oder Insolvenz wegfallen, weist für den Oktober 2019 den Abbau von 65.113 Stellen nach.

Der Stellenabbau im Energiesektor ist im Oktober stark zurückgegangen. Aufgrund des ins Stocken gekommenen Ausbaus der Windenergie kann hier aber noch nicht Entwarnung gegeben werden.

Massiv betroffen auch im Oktober der Automobilbereich auf den mit 21.161 Stellen rund 1/3 der Arbeitsplatzverluste entfielen.



Bei den Einzelfällen anderer Branchen mit je 500 und mehr betroffenen Stellen stechen die Finanzbranche mit fast 10.000 Jobs, hauptsächlich von der Deutschen Bank verursacht, und die Chemie mit über 8.000 Stellen besonders heraus.



Interessant auch hier wieder der weit branchenübergreifende Abbau, der von Knorr-Suppen und Philipp Morris Zigaretten über die Bäckerei Oebel und Adidas bis zu den Real-Märkten ein Problem im Konsumbereich anzeigt, aber mit Miele, Vodafon, Thyssen Krupp und dem Bundesland Sachsen-Anhalt auch Treffer im Bereich hochwertiger Haushaltsgeräte, Kommunikationstechnik und dem Vielzweck-Rohstoff Stahl vernzeichnet.

Nachweis nach Branchen/Wirtschaftsbereichen

Energie 2.411 Stellen, entspricht 3,7 %

Braunkohle Jänschwalde weitere 2400 Max Bögl

11 Summe 2.411

Automobil 21.161 entspricht 32,5 %



Audi geschätzt 9000 Continental 2000 Bosch Schwieberd., Feuerb.

1600 Schaeffler

1300

Bosch, Schwäb. Gmün

1000 Brose

weitere 1000

Gusswerke Leipzig

700 JD Norman

700

Borg Warner

600 Benteler

500

Mahle 400 Daimler 400 Ortrander Eisenhütte 330 Schuler Pressen 320 Allgaier 250 Bosch, Bremen

240 MITEC

180

Magna 130 AB Elektronik 120 Haldex 100 VW Baunatal 100 Koepfer 81 Geiger 50 Röchling 30 Biegeform Dittmann

30

Summe 21.161

Einzelfälle

mit mehr als 500 betroffenen Stellen

33.066 entspricht 50,8 %



darin Geld und Finanzen 9.766 entspricht 15,0%

Deutsche Bank

9000

HCOB 766 darin Chemie 8350 entspricht 12,8%

Bayer 4500 BASF 3000 Linde 850 Andere

Real geschätzt 4800 Thyssen Krupp 4000 Vodafon

1300

Miele 1000 Sachsen Anhalt

1000

Philipp Morris 950 Oebel 700 Knorr (Suppen) 600 Adidas 600 Summe 33.066

Die vollständige Auflistung aller festgehaltenen Informationen zum Stellenabbau, jeweils mit direktem Link zur Originalmeldung, finden Sie auf der hier verlinkten Statistik-Seite.