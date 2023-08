Kanzler der maximalen Zuversicht

Otto von Bismarck : Gesammelte Werke

Wenn Kanzler Scholz heute, Sommerpausen-reiselustig von Ort zu Ort zieht und sich den Bürgerdialogen stellt, hat er mit anderen Problemen zu kämpfen als weiland Otto von Bismarck.

Die arbeitenden Klassen zu bestechen, die Ampel, als Manifestation des Staates als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte, das funktioniert nicht mehr.

Die arbeitenden Klassen sind längst marginalisiert. Die Gefahr des Erstarkens der Sozialdemokratie, der Bismarck mit den Sozialgesetzen entgegenwirken wollte, ist gebannt, der Prozess der Selbstzerstörung der Sozialdemokratie voll im Gange. Und wer noch Arbeit hat und Lohn bezieht, weiß, dass nicht er auf die Sozialsysteme angewiesen ist, sondern die Sozialsysteme, wie auch der ganze Staat auf ihn.

Von daher ergibt sich für Scholz ein ganz anderes Bild.

Fachkräfte, und auch die Qualifizierteren unter den Zuwanderern verlassen das Land – rund drei Millionen in den letzten drei Jahren – weil Steuern, Inflation, sowie Gängelung und Bevormundung durch eine überbordende Bürokratie jede Initiative zu ersticken drohen. Dennoch wächst die Bevölkerung, weil die Zuwanderung in die Sozialsysteme den Aderlass der Qualifizierten überkompensiert.

Aus gleichen Gründen – und wegen der Unsicherheit und Kostspieligkeit der Energieversorgung – sucht sich auch die Wirtschaft Standorte außerhalb Deutschlands und so mancher Unternehmer macht Schluss, nachdem er erkennen musste, bereits von der Substanz zu zehren. Andere sperren ihre Geschäfte zu, weil es ihnen nicht gelingt, Mitarbeiter zu finden.

Wenn man sich vor Augen führt, dass es in Deutschland 630.000 Jugendliche und junge Erwachsene gibt, die sich weder in Schule oder Ausbildung befinden, nicht arbeiten, aber auch dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, dann bekommt die Aussage des amtierenden Bundeskanzlers zum Fachkräftemangel, am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsbesichtigung ins Mikrofon gesprochen, einen sehr sonderbaren Klang:

„Wer ein bisschen zurückdenkt, weiß, dass das schon einmal ganz anders war“, erinnerte Scholz sein Publikum.

Kein Wort allerdings dazu, warum es schon einmal anders war, nicht einmal der Versuch. Auch kein Wort dazu, wie anders es war. Da mag ich daran erinnern, dass es in Deutschland Jahre der Vollbeschäftigung gab, Jahre, in denen die Arbeitslosigkeit das Niveau, das sich aus der natürlichen Fluktuation ergibt, nicht überschritten hat. Jahre, in denen junge Leute nicht zu Hundertausenden freiwillig untätig, und angebotene Lehrstellen eben nicht leer blieben. Jahre, in denen auch schon Arbeitskräftemangel herrschte, dem man aber durch gezielte Anwerbung von Ausländern begegnete, die schon mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche in Deutschland ankamen.

Kein Wort auch dazu, dass die Tatsache,

dass die so genannten Baby-Boomer eines Tages ziemlich geschlossen in Rente gehen würden, schon zum Zeitpunkt ihrer Geburt bekannt war und von den Demografen vorausberechnet wurde, so lange, weder von der Politik, noch von der Wirtschaft, die darin keine Verpflichtung für sich selbst gesehen hat,

nicht zur Kenntnis genommen wurde, bis das sprichwörtliche Kind im Brunnen lag.

Aber was verlange ich von einem Bundeskanzler auf Bürgerreise? Solche Überlegungen würden die Bevölkerung doch nur verunsichern. Daher: Kein Blick zurück, nichts aus der Vergangenheit lernen, sondern mit Volldampf voraus, und das gleich für Jahrzehnte, als handele es sich um den Kampf gegen das Klima:



„Aber dass wir jetzt 10, 20 vielleicht sogar dreißig Jahre vor uns haben, wo die Hauptaufgabe sein wird, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Möglichkeiten, die wir hierzulande haben, genutzt werden, damit alle jungen Leute eine gute Berufsausbildung machen und einen Beruf ergreifen können, damit alle die Qualifikation und Fähigkeiten haben, wenn, mitgehen können mit den Veränderungen der Zeit und vielleicht auch mit Dreißig-, Vierzig- und Fünfzigjährigen noch was lernen können, aber auch, dass wir uns darum bemühen, Fach…Leute, Fachkräfte aus anderen Ländern hierher zu locken.“

Aus dem Konfirmandenunterricht ist mir der Spruch des weisen Salomo in Erinnerung:

„Wenn dich die bösen Buben locken,

so folge ihnen nicht!“

Dabei besteht zwischen dem „Bestechen“ Bismarcks und dem „Locken“ von heute nur ein Unterschied in der Formulierung, nicht in der Bedeutung. Scholz gesteht das unterschwellig, wenn er sagt:

„Das ist lösbar. Und wir haben die Gesetze dazu jetzt gemacht.“