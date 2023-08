Die Besudelung Aiwangers

Der Mann, der sich so oft als Wohltäter der Partei, vor allem aber ihrer mehr oder minder offiziellen Unterorganisationen erwiesen hatte, der Mann, dessen NGOs längst den politischen Ton in Europa vorgaben, wenn man einmal von Ungarn, Polen und den anderen Visegrád Staaten absieht, hatte um einen

persönlichen Termin gebeten und auch unverzüglich erhalten. Sein Wagen mit den dunkel getönten Scheiben glitt in die Tiefgarage des Auswärtigen Amtes. Der Fahrer blieb im Wagen, der Passagier im Fond wurde von zwei Personenschützern zum reservierten Aufzug geleitet und – abgeschirmt von allen anderen Personen im Hause – direkt in das Arbeitszimmer des Außenministers geführt.

Die Begrüßung fiel ziemlich kühl, aber nicht unfreundlich aus. Nachdem beide in der futuristisch eingerichteten Besucherecke Platz unter einem großformatigen Bild von Jörg Immendorff Platz genommen hatten, ein Ankauf noch aus Schröders Zeiten, ergriff der Gast als erster das Wort.

„Unsere Dienste haben mir berichtet, dass Sie es immer noch nicht lassen können, in den USA über Ihre Konsulate Spionage zu betreiben. Sollte Ihnen davon nichts bekannt sein, was ich durchaus für möglich halte, sollten Sie Ihren Saftladen tatsächlich mal auf Vordermann bringen. Mehr als: ‚Rechtsextreme Netzwerke im Außenamt vermutet‘, brauchen Sie dabei der Presse ja glücklicherweise gar nicht durchzustecken. Ich sage nur: Crazy Germans!

Die Welle kocht hoch, und ihre Koalitionspartner werden sich darauf stürzen, wie ein Rudel Wölfe auf das frisch gerissene Schaf. Sie brauchen dazu jetzt nichts zu sagen, das ist auch nicht mein eigentliches Anliegen. Ihr Auftrag ist es jetzt, mit allen erdenklichen Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass diese Ilka Schilling-Krämer morgen nicht zur Bundeskanzlerin gewählt wird.

Die Frau ist vollkommen

unberechenbar, um nicht zu sagen komplett irre. Das können wir jetzt unter keinen Umständen gebrauchen. Sorgen Sie dafür, dass im Herbst neu gewählt wird. Bis dahin bleibt die Regierung geschäftsführend im Amt. Einen Kanzler gibt es bis dahin nicht, nur einen Kanzleramtsminister. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Meine Zeit ist knapp bemessen – und Sie haben jetzt alle Hände voll zu tun.“

Die beiden Personenschützer begleiteten ihn auf dem gleichen Weg, auf dem er gekommen war, zurück in die Tiefgarage.

Es war, als hätte dieser Besuch nie stattgefunden.

Der „große Maestro“, wie der Außenminister, der das Amt 2021 von Heiko Maaß, dem eher kleinen Maestro, übernommen hatte, hinter vorgehaltener Hand oft genannt wurde, rief nach einer kurzen Bedenkpause seine beiden Staatssekretäre in sein Büro.

„Ich hatte eben Besuch. Ein alter Freund unserer Partei mit einer sehr unangenehmen Bitte. Einer Bitte jener Art, die man nicht ausschlagen kann, wenn ihr versteht.“

Er machte eine längere Pause, als würde er über den nächsten Satz sehr intensiv nachdenken.

„Ich sage es mal so: Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass Ilka Schilling-Krämer morgen zur Bundeskanzlerin ernannt wird.“

„Nun ja, so unangenehm ist uns dieser Wunsch ja nicht“, meinte der Mann aus Niedersachsen, der immer noch als glühender Verehrer der ersten Verteidigungsministerin der Bundesrepublik bekannt war.

„Unangenehm ist nur, dass wir praktisch keine Zeit haben, das unauffällig einzufädeln, meinte sein Kollege.“

„Ich glaube, ich hab‘ da was. Darf ich einen Mitarbeiter dazu rufen?“

„Wenn er vertrauenswürdig ist?“

„Absolut!“

Dann her damit.

Minuten später betrat ein lebenslustig wirkender Mann, dem Dialekt nach waschechter Bayer, den Raum, begrüßte die Anwesenden, mehr leutselig als freundlich und nahm auf dem ihm angewiesenen Sessel Platz.

„Huber“, begann der Niedersachse, „Sie erinnern sich an unsere letzte Abteilungsfeier. Sie waren am Höhepunkt des Abends schon ziemlich fröhlich und erzählten eine pikante Geschichte über eine in den letzten Tagen ziemlich bekannt gewordene Person. Können Sie die hier noch einmal wiederholen?“

„Sie meinen die Sache mit der schönen Ilka?“

„Ja. Ganz genau die.“

„Ich lasse hier mal alle Ausschmückungen weg. Das Wesentliche: Die designierte Bundeskanzlerin war während ihres kurzen Gastspiels an der FU – eher nicht der Not, mehr dem eigenen Triebe folgend – bei einer Begleit-Service Agentur unter Vertrag. Das ist nun wohl ungefähr zehn Jahre her. In ihrer Vita ist selbstverständlich nichts davon zu lesen, auch sonst findet sich im Internet kein Hinweis mehr darauf. Aber es gibt drei Zeugen. Einer davon bin ich. Wir waren damals als Delegierte der Jungen Union München eingeladen zu einem Besuch bei der CSU-Landesgruppe in Berlin. Als der offizielle Teil der Veranstaltung zu Ende war, trat einer von den Alten an uns heran und meinte: Na, Jungs, ihr möchtet doch sicherlich heute noch was erleben, bevor ihr wieder nach München fahrt. Da, das ist eine heiße Telefonnummer für bestimmte Zwecke.“

„Ja, und? Schwelgen Sie nicht in Erinnerungen Huber, kommen Sie zur Sache.“

„Die Frau, die wir am Telefon erreichten, die uns auch zu dritt nehmen würde, wenn wir das wollten, bestellte uns an eine Adresse, hier in Berlin. Wir hatten wirklich einen Riesenspaß miteinander. Zum Abschied gab sie jedem von uns eine Visitenkarte der Agentur, für die sie arbeitete und meinte: Wenn ihr wieder mal in Berlin seid, macht über diese Agentur einen Termin bei mir. Die mögen solche direkt vereinbarten Schwarzarbeitseinsätze, wie heute mit euch, nämlich gar nicht.“

„Und? War das Frau Schilling-Krämer?“

„Ja wer denn sonst? Ich selbst habe ihre Dienste danach noch mindestens drei Mal in Anspruch genommen.“

„Sie würden das beeiden, Huber?“

„Jederzeit gerne, wenn es meiner Karriere dienlich ist.“

„Dann wollen wir jetzt mal gemeinsam bei der BILD-Redaktion anrufen …“