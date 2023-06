Wichtige Informationen

Eine Familie, Mann, Frau, drei kleine Kinder, stürmt ins Hotel, an der Rezeption vorbei, Richtung der Zimmerfluchten, und verschwindet in Nummer 123, wo die Tür gerade offenstand.

Gebucht? Nein, natürlich nicht. Registriert? Natürlich nicht. Ausweis vorgelegt? Wozu das denn!? Das Zimmer verlassen? Niemals!

Polizist zum Hotelmanager: Solange Sie das „Welcome!“-Schild am Eingang behalten, kann ich nichts machen. Geliefert wie bestellt.