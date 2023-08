Die C40-Agenda – World-Suicide-Target 2030

14 US-Städte wollen bis 2030 Fleisch, Milchprodukte und private Autos verbieten Frank Bergman

August 20, 2023 14 amerikanische Städte haben sich zum Ziel gesetzt, die Ziele der grünen Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu erfüllen, indem sie bis 2030 Fleisch, Milchprodukte und den Besitz privater Autos verbieten. Die US-Städte haben eine Koalition mit der Bezeichnung „C40 Cities Climate Leadership Group“ (C40) gegründet. Die C40 hat sich ein „ehrgeiziges Ziel“ gesetzt, um die Ziele des WEF bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Um das „Ziel“ zu erreichen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Einwohner die folgende Liste verbindlicher Regeln einhalten werden: – „0 kg Fleischkonsum“ – 0 kg Milchprodukte“. – „3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr“. – „0 private Fahrzeuge“ im Besitz – „1 Kurzstrecken-Rückflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person“. Die dystopischen Ziele der C40 Cities finden sich in ihrem Bericht „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“. Der Bericht wurde 2019 veröffentlicht und im Jahr 2023 erneut bekräftigt. Die Organisation wird von dem demokratischen Milliardär Michael Bloomberg geleitet und weitgehend finanziert. Der Organisation gehören fast 100 Städte aus der ganzen Welt an. Zu den amerikanischen Mitgliedern von C40 gehören: Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York City, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington, D.C. und Seattle.

Die Berichterstattung über die Ziele von C40 Cities in den Medien war relativ spärlich. Die wenigen Medienpersönlichkeiten und Nachrichtensender, die sich mit dem Thema befasst haben, wurden jedoch Berichten zufolge von den „Faktenprüfern“ der Unternehmen heftig angegriffen. In einem „Faktencheck“, der sich gegen den konservativen Kommentator Glenn Beck richtete, behauptete AFP Fact Check, dass das Verbot von Fleisch und Milchprodukten sowie die Einschränkung von Flugreisen und des Verbrauchs von Kleidung eigentlich „keine politischen Empfehlungen“ seien. AFP zitiert einen Absatz aus dem Originalbericht „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“, der lautet: „Dieser Bericht befürwortet nicht die generelle Annahme dieser ehrgeizigeren Ziele in den C40-Städten; sie wurden vielmehr aufgenommen, um eine Reihe von Referenzpunkten zu bieten, über die Städte und andere Akteure nachdenken können, wenn sie verschiedene Alternativen zur Emissionsreduzierung und langfristige städtische Visionen in Betracht ziehen.“ Aber dieser Absatz, der wahrscheinlich in den Bericht aufgenommen wurde, um für den Fall eines Rückschlags gewappnet zu sein, scheint im direkten Widerspruch zur Bedeutung von „Ziel“ zu stehen, das in diesem Zusammenhang als „gewünschtes Ziel“ definiert werden kann. Das Ziel, bis 2030 auf Fleisch, Milchprodukte und private Fahrzeuge zu verzichten, „basiert auf einer Zukunftsvision ressourceneffizienter Produktion und weitreichender Veränderungen im Verbraucherverhalten“, heißt es in dem Bericht – etwas, das die Autoren des Berichts eindeutig zu erreichen hoffen. Wenn dies nicht ihre Ziele wären, hätten sie sie nicht als „ehrgeizige Ziele“ bezeichnet. Die Behauptung des „Faktenprüfers“, dass die explizit genannten Klimaziele von C40 Cities irgendwie unaufrichtig sind, ist umso unglaubwürdiger, als wir gerade beobachten, wie sie sich zu entfalten beginnen. In diesem Jahr kündigte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, im Gleichschritt mit den 2030-Zielen der C40 Cities an, dass die Stadt Obergrenzen für den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten in städtischen Einrichtungen wie Schulen und Gefängnissen einführen wird. Unterdessen hat Großbritannien den Verkauf neuer gasbetriebener Fahrzeuge nach 2030 verboten, und Frankreich hat Kurzstreckenflüge verboten, „um die Kohlenstoffemissionen zu senken“. Im Jahr 2020 stellte das Weltwirtschaftsforum (das auf seiner Website für die C40-Städte wirbt) „The Great Reset“ vor, das die Covid-Pandemie als Ausgangspunkt für einen globalen Reset der Gesellschaft zur angeblichen Bekämpfung des Klimawandels nutzen will. Dieser Reset hat jedoch viel mehr mit sozialer Kontrolle als mit dem Klima zu tun. Wenn den Globalisten die Umwelt wirklich am Herzen läge, würden sie keine Privatjets chartern oder riesige, energieverbrauchende Villen an der kalifornischen Küste besitzen, die nach den Berechnungen der Klimafanatiker bald unter Wasser stehen wird. Wie das WEF in einem Werbevideo von 2016 unmissverständlich erklärte, werden Sie bis 2030 „nichts besitzen und glücklich sein“. Derzeit kaufen Hedge-Fonds und private Milliardäre auf der ganzen Welt Wohnhäuser und Ackerland auf. Gleichzeitig verarmt die unrealistische Null-Emissions-Politik die Menschen im Westen und vernichtet die Mittelschicht, was die Abhängigkeit von der zentralen Energieversorgung noch verstärkt. Solche absichtlichen Rückschritte schaden ironischerweise auch der Erde, da wohlhabendere Nationen nachweislich eine sauberere Umwelt haben und die natürlichen Ressourcen weniger stark beanspruchen. Klimaaktivisten plädieren auch für „Klimasperren“, so wie es die Covid-Sperren gab. Die Ideen für eine Klimasperre reichen vom Einschluss der Menschen in ihre Häuser und der Einschränkung des Flugverkehrs bis hin zur Einführung eines universellen Grundeinkommens und eines maximalen Einkommensniveaus. Der Klimadystopismus ist damit noch nicht zu Ende. Der mit dem WEF verbundene „Bioethiker“ Dr. Matthew Liao hat vorgeschlagen, dass Wissenschaftler die Menschen genetisch so verändern, dass sie allergisch auf Fleisch reagieren, wie Slay News berichtet. Liao hat auch erörtert, die körperliche Größe der Menschen durch Eugenik oder Hormonspritzen zu verringern, damit sie weniger Ressourcen verbrauchen. All diese politischen Vorschläge erscheinen noch unvernünftiger und unlogischer, wenn wir die Daten auswerten. Nach Angaben der International Disaster Database sind die Todesfälle im Zusammenhang mit extremer Hitze, Überschwemmungen, Stürmen und Dürren mit dem Anstieg der CO2-Emissionen stark zurückgegangen. Die Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen hat Milliarden von Menschen mit Heizung, Klimaanlagen, Wetterwarnsystemen, Massenbewässerung und langlebigen Gebäuden versorgt. Das soll nicht heißen, dass wir nicht versuchen sollten, die Kohlenstoffemissionen zu begrenzen. Umweltfreundliche Kernenergie, die sicher und zuverlässiger als Wind- und Solarenergie ist, ist eine großartige Möglichkeit, unsere Gesellschaft von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu befreien. Die globalistischen Klimaaktivisten lehnen die Kernenergie jedoch ab, was ihre vermeintlich guten Absichten weiter untergräbt. Letztlich sind die Ziele der Klimakoalition von Natur aus menschenfeindlich. Der Mensch braucht Fleisch und das daraus gewonnene Eiweiß, um zu gedeihen. Das Verbot von Fleisch und Milchprodukten, die Einschränkung von Kalorien, die genetische Veränderung des menschlichen Körpers und die Verarmung der Massen werden dem Planeten und den Menschen schaden. Wahrscheinlich wird es den Menschen mehr schaden als nützen – es wird viele von ihnen umbringen.